Parco fluviale tra dubbi e speranze 

Nel futuro del Flumendosa potrebbe esserci scritto parco. L’idea di una sua istituzione, con gestione condivisa tra diversi Comuni delle Gerrei e del Sarrabus, prende sempre più piede. Se ne è parlato a Ballao, in un incontro promosso da un gruppo di lavoro dell’Università di Cagliari e condotto da Matilde Schirru, designe thinking expert. Si è discusso a lungo di potenzialità, opportunità e criticità legate al parco fluviale regionale. Un motivo di crescita per il territorio e opportunità contro lo spopolamento secondo il sindaco Chicco Frongia. «Ballao viveva soprattutto di Flumendosa - spiega - i prelievi eccessivi dell’acqua dal fiume hanno provocato la scomparsa dei pescatori, degli orti lungo le sponde e hanno avuto come conseguenza l’impaludamento del territorio. Il parco, insieme all’irrigazione, ai sentieri attrezzati», prosegue Frongia, «ci darà l’opportunità di riconquistare un territorio che abbiamo abbandonato ai selvatici. Lo dobbiamo recuperare, riappropriarci di quello che era il nostro patrimonio ambientale e culturale. Non verranno toccati i territori dove i ballaesi cacciano da secoli, ma ci inseriremo nella fascia fluviale, già vincolata».

La richiesta

Alcuni dubbi sono emersi durante il confronto con la popolazione. Mauro Lai, apicoltore ballaese, si è fatto portavoce delle perplessità di chi lavora in campagna. «Vorremmo che ogni cittadino venga informato su tutto l’iter. Dobbiamo essere a conoscenza di quello che comporta un parco in termini di benefici o meno per noi che lavoriamo in campagna. La selvaggina sta creando danni ovunque è la nostra paura è che il parco porti un aumento dei vincoli e si incrementi così il numero dei cinghiali. Ci dicono possa esserci la possibilità degli abbattimenti controllati ma i tempi della burocrazia sono lunghi e chi sta nei campi non può attendere».

L’Università

Andrea Sabatini, esperto di fauna, degli aspetti zoologici, ittici è animali, è membro del gruppo tecnico di ricerca, insieme ai docenti, tutti dell’ateneo cagliaritano, Tatiana Cossu, antropologa, Riccardo Ciccilloni, archeologo, Gianluigi Pillolla, geologo, Alessandro Mura economista, Michela Marignai, esperta di flora. «Il parco non sarà calato dall’alto - spiega - nasce dall’esigenza delle popolazioni per cui è necessario sentire tutti gli stakeholder. Il nostro lavoro come gruppo tecnico di ricerca è quello di trovare quelle che sono le evidenze ambientali, culturali, archeologiche, economiche a supporto di un parco». Una volta concluso lo studio questo passerà ai Comuni che decideranno se inserire tutto il territorio o una parte nel progetto. Le attività agricole o pastorali verranno mantenute. «I livelli di protezione esistono già verranno solo certificati e migliorati; parco non vuol dire vincoli, vuol dire gestione».

