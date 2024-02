Parco fluviale, iniziata la bonifica dagli ordigni bellici 

“Attenzione pericolo. Divieto assoluto di accesso. Bonifica ordigni bellici”. Questa la scritta davanti a una transenna nel terreno che dovrà ospitare il parco fluviale, in via Piave a Sestu. Stupore e curiosità tra i passanti e qualcuno si è chiesto se il mercato comunale oggi qui si svolgerà regolarmente.

«Il mercato ci sarà come sempre», rassicura la sindaca Paola Secci, «la bonifica è un controllo obbligato prima dell’inizio dei lavori anche se di bombe non ce ne sono. I lavori hanno fondi Pnrr a cui Sestu ha potuto accedere grazie ad un accordo di programma, iniziato nel 2017, con la facoltà di Architettura dell'università di Cagliari che ha preparato l'idea progettuale finanziata nell'ambito del Piano strategico della Città metropolitana. Insieme all'imminente inizio dei lavori per la costruzione del teatro, già appaltati, i cittadini sestesi avranno una rigenerazione urbana e di servizi importanti», conclude la sindaca.

Entro luglio i lavori saranno al 30 per cento e dovrebbero concludersi nel 2026. «Il parco avrà una superficie di ventimila metri quadrati sui quali saranno realizzate, oltre ad ampi spazi adibiti a verde, una piazza circondata da alberi, un’area sportiva, un percorso ciclopedonale, una cisterna interrata ed un’area parcheggi», spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. (g.l.p.)

