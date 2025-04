Parco fluviale, è già polemica sugli alberelli 

Continuano i lavori per far nascere il parco fluviale a Sestu in via Piave, mentre sui social non manca le lamentele sul progetto. In particolare un post pubblico molto commentato, firmato dall’attrice Giulia Loglio, ha fatto notare come gli alberi sono messi a dimora «in piccolissimi quadrati di cemento», e ha parlato della mancanza di conservazione del verde, visto che la vegetazione incolta è stata rimossa.

Pronta la replica dell’assessora al Verde Roberta Argiolas: «Oltre il mantenimento degli alberi esistenti, verranno messi a dimora 36 filari di jacaranda, 24 callistemon viminalis, 26 ceratonia siliqua, 10 prunus cerasifera nigra, e altri 40 in mix tra quercus ilex, quercus coccifera, quercus pubescens». Alberelli per ora, ma che cresceranno. «Ricordo che il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza, con un impatto bassissimo grazie al sistema di riciclo dell'acqua piovana e alle superfici pavimentate drenanti», conclude l’assessora.

