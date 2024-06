Parco fermo in attesa del voto 

Bilancio a rischio e progetti al palo nel Parco di Porto Conte. Anche l’ultima assemblea è andata deserta e, ormai, non è una novità. Era accaduto anche per il rendiconto di previsione. Questa volta si sarebbero dovuti approvare il consuntivo 2023 e due importanti variazioni del bilancio previsionale 2023-2026.«Le tensioni tra le forze politiche e il clima elettorale stanno mettendo in seria difficoltà l’operatività del Parco», confermano dal Cda dell’Azienda speciale che ha già fissato una nuova seduta per il 5 giugno (in seconda convocazione il 6 giugno alle 16 in piazza Porta Terra).

Questa volta la riunione è stata organizzata in centro città e non a Casa Gioiosa, proprio per venire incontro alle esigenze dei consiglieri, molti dei quali impegnati nella campagna elettorale.Dal direttivo l'auspicio è che i singoli consiglieri «possano evitare di far ricadere sul Parco le conseguenze della dura contesa elettorale e possano fare prevalere l'esigenza di assicurare la normale attività della struttura del personale impegnata nella gestione, sia del Parco, che dell'Area Marina Protetta, l'attuazione dei tanti progetti e investimenti in corso, l'attività del centro di educazione ambientale impegnato con le scuole, il supporto alle tante attività di tutela e fruizione».

In attesa

Tra le iniziative più importanti compare anche la ristrutturazione dell’ex carcere di Porticciolo: 560 metri quadrati al coperto più ulteriori 800 di cortile destinati a diventare un eco-ostello.I lavori di restauro dell’immobile rientrano nell’ambito del progetto “Ristrutturazione di edifici ex carcerari nel Parco di Porto Conte, destinati alle attività turistiche e alla rete per l’educazione ambientale” per un importo di circa 900mila euro.Poi c’è l’intervento atteso da decenni sulla Grotta Verde, un altro milione di euro proveniente dai Programmi Operativi Regionali per aprire ai visitatori il gioiello carsico oggi inaccessibile. Un milione e 400mila euro, ancora, sono per la messa sicurezza della falesia di Punta Giglio e per il collocamento di una decina di boe riservate ai diving. Per la laguna del Calich ci sono 500mila euro da impiegare in gran parte nella fitodepurazione delle acque in uscita dal depuratore di Santa Maria La Palma. Progetti da portare avanti, insieme alle tante iniziative di ordinaria amministrazione.

