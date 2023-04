Parco Europa, via alle candidature per fare sport all’aria aperta 

Parte ufficialmente il progetto per lo sport nel parco Europa, lì dove il Comune vuole realizzare una palestra a cielo aperto grazie al finanziamento ottenuto lo scorso anno da Sport e salute. Nei giorni scorsi è stata pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche interessate alla gestione dell’area verde di via Germania.

«Il progetto», si legge nella manifestazione d’interesse, «è rivolto a tutti coloro che intendono svolgere gratuitamente l’attività ludico motoria e sportiva nell’area, in tutti i giorni della settimana ad orari prestabiliti, nel periodo di durata del progetto. Nei weekend verrà assicurata, in alcune fasce orarie prestabilite dalla convenzione stipulata con il Comune e comunque per almeno due ore, la supervisione di tecnici qualificati messi a disposizione gratuitamente dall’associazione o società sportiva aderente al progetto, per attività destinate sia al pubblico in generale sia a diversi target (bambini e ragazzi, uomini, donne, over 65, diversamente abili, altri eventuali target), attraverso l’organizzazione di sessioni di allenamento aperte ai cittadini». Tempo sino al 29 aprile per presentare le candidature, poi il prossimo passaggio sarà l’installazione degli attrezzi sportivi, come previsto nel bando nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA