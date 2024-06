Parco Europa, vandalizzati tutti i giochi 

Proteste al parco Europa in via Germania per le condizioni dell’area giochi per i bambini. Le altalene sono sparite e al loro posto restano soltanto le catene, alcune attorcigliate sopra la struttura.

Il gioco centrale, una sorte di grande castello, è transennato e inutilizzabile: davanti c’è un cartello della ditta Avr che si occupa della manutenzione del verde in tutta la città dove si legge «per problemi di sicurezza il gioco viene interdetto alle persone. Pertanto la società Avr declina ogni responsabilità in caso di utilizzo». E poi c’è lo scivolo completamente distrutto. Tanto che le mamme che ogni giorno portano i bambini nell’area verde stanno pensando anche di raccogliere le firme da allegare a una petizione da inviare al Comune perché, «la situazione al parco Europa sta diventando assurda. Non ci sono più giochi disponibili e non è in parco sicuro».

