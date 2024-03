Parco eolico, tutti i rilievi dei sindaci 

La guerra contro il parco eolico ai piedi del Corrasi prosegue, e si fa sempre più dura. A un mese esatto dall'annuncio tramite pec ai tre Comuni (Orgosolo, Oliena, Nuoro) i sindaci hanno spedito alla Regione un documento che sottolinea l'infattibilità del progetto. «I nostri uffici hanno redatto un documento dove sono state evidenziate tutte le criticità contenute nel progetto e tutte le obiezioni sull'impatto dal punto di vista ambientale e paesaggistico che un'infrastruttura del genere avrebbe sul territorio - dichiara il sindaco di Oliena Bastiano Congiu -. Il documento è stato spedito alla Regione, che parteciperà al tavolo tecnico, una copia inviata direttamente al Ministero».

I rilievi

I primi cittadini sono stati sostenuti dai Comuni limitrofi e del territorio, ma anche da associazioni come Orthobenessere che ha rivelato a chiare lettere nomi e cognomi, importi e impatti celati dietro la società Scirocco Prime srl che vorrebbe realizzare il parco eolico in questione. Ieri il direttivo del Club alpino italiano di Nuoro si è unito alla battaglia con una lettera rivolta ai sindaci del Nuorese, alla presidente della Regione, al presidente del Cai regionale e a quello nazionale.

Con tale documento il Cai Nuoro intende formalizzare la propria posizione in merito al parco eolico Orgosolo-Oliena (da una società pugliese), ma anche a quelli di Nuoro-Orani-Orgosolo e Nuoro-Orune; entrambi in mano a società romane. Scrivono: «Esprimiamo la nostra piena condivisione alla posizione assunta dai sindaci e dagli organismi coinvolti, col fermo presupposto che gli stessi devono essere resi pienamente edotti nel merito, anche al fine di informare e sentire il decisivo parere delle comunità locali».

In difesa

E poi aggiungono: «L'installazione di queste torri determinerà, oltre al consumo del suolo per l’imponente basamento di costruzione, l'irreversibile compromissione degli ambienti naturali circostanti. Siamo convinti che non si debba affrontare la transizione ecologica privilegiando la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili a discapito di un ambiente naturale di grande pregio. Il Cai di Nuoro è al vostro fianco e vi ringrazia». (g. pit.)

