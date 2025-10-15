Parco eolico, stop ai lavori nei terreni demaniali 

Nessun intervento nei terreni gravati da uso civico. Dalla Regione arriva la diffida alla società Das, che sta costruendo un impianto eolico a Villacidro nella località Santu Miali. La decisione arriva dopo la protesta del Gruppo di intervento giuridico che nei giorni scorsi ha inviato una lettera a Regione, Comune di Villacidro e Procura per segnalare «un provvedimento definitivo di servitù per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia con il coinvolgimento anche di un terreno appartenente al demanio civico di Villacidro».

La Regione

La diffida è arrivata dall’assessorato regionale all’Industria dopo l’accertamento dell’esistenza di vincoli in alcuni terreni interessati dai lavori. «L’assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – si legge nel documento della Regione – aveva emesso il provvedimento di occupazione d’urgenza preordinato all’asservimento, all’espropriazione e all’occupazione temporanea (e, successivamente, il provvedimento definitivo di costituzione delle servitù) esclusivamente sulle aree non gravate da uso civico, restando pertanto esclusi i lotti sui quali tale vincolo risulta sussistente. Si evidenzia, a tal riguardo, che per una procedura di espropriazione di terre civiche non è sufficiente la sola dichiarazione di pubblica utilità. I beni di uso civico, in quanto collettivi, inalienabili, indivisibili, inusucapibili e a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, sono infatti caratterizzati per loro natura da un regime di indisponibilità, che ne comporta l’immodificabilità e la conservazione del vincolo di destinazione, salvo specifici casi previsti dalla legge». L’associazione ecologista aveva ricordato che i diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili. «Apprendiamo con soddisfazione della presa di posizione regionale a difesa del demanio civico, sollecitata dal Gruppo di intervento giuridico. Speriamo che sia un punto fermo anche per il futuro», dice il presidente dell’associazione Stefano Deliperi.

Le autorizzazioni

La Das potrà eseguire i lavori solo nei lotti dei quali risulta titolare del titoli di proprietà. Dove ci sono terreni gravati da uso civico «non si può procedere all’esproprio o all’asservimento, se non previa autorizzazione del servizio regionale competente, da rilasciarsi esclusivamente a seguito di un provvedimento di sdemanializzazione».

Il parco eolico

La Das sta costruendo un parco eolico nelle campagne di Santu Miali. L’installazione delle prime pale aveva provocato molte polemiche e proteste per il grande impatto sul paesaggio. L’impianto prevede la presenza di nove torri alte duecento metri.

