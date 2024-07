«Parco eolico off shore, le criticità rimangono» 

«Permangono tutte le criticità, servono studi approfonditi su rotta del tonno e sulle emissioni elettromagnetiche del cavidotto». Sul progetto di eolico off shore dell’Ichnusa Wind Power, su cui è in corso la Valutazione di impatto ambientale, i termini per la presentazione di osservazioni alle integrazioni presentate dalla società sono scaduti il 19 luglio. Il Comune di Carloforte ha inviato le proprie al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Non è la prima volta che il Comune invia una nota ufficiale al Mase sul progetto Ichnusa Wind Power, la prima missiva è di agosto 2020, quando iniziò la fase di scoping per il progetto. «Rimangono le nostre criticità - si legge nelle osservazioni - occorre uno studio dettagliato e specifico riguardante l’impatto sulla pesca del tonno rosso causato dalla posa del cavidotto che collega le due sottostazioni off shore flottanti alla sottostazione terrestre di consegna. Occorre anche uno studio legato alle emissioni Emf del cavidotto principale e sull’impatto economico negativo sul settore ittico legato all’area di interdizione della pesca». Nelle osservazioni il Comune chiede uno studio specifico anche sulle rotte migratorie del falco della Regina, specie tutelata nell’oasi protetta della Lipu a Carloforte. Nel documento inviato al Mase il Comune cita parti delle osservazioni del Gruppo di intervento giuridico e del Comitato “No speculazione energetica Carloforte”, nato di recente. «Ci paiono meritevoli di attenzione soprattutto per le segnalazioni sui potenziali impatti ambientali negativi di cui è necessario tenere conto».

RIPRODUZIONE RISERVATA