«Parco eolico? Non sappiamo nulla» 

La corsa per piazzare pale eoliche nell’Oristanese sembra non avere fine. Anche tra Bauladu e Paulilatino infatti potrebbe sorgere presto un mega impianto dopo che Sorgenia, nello scorso gennaio, ha pubblicato l’avviso di avvio della procedura con la quale intende realizzare il parco. Una partita dalla quale sono state completamente escluse le amministrazioni locali che a distanza di otto mesi ancora non sanno nulla. A confermarlo il sindaco di Bauladu, Ignazio Zara, e l’assessore all’Ambiente di Paulilatino, Mario Putzolu.

«Siamo all’oscuro»

«A Bauladu - conferma il sindaco Zara – a inizio anno siamo stati informati, attraverso canali non ufficiali, del progetto. Ho immediatamente convocato il Consiglio comunale con all'ordine del giorno la mia informativa su quanto avevamo saputo. Successivamente è stata contattata Sorgenia per comprendere che cosa volessero realizzare, anche perché in seguito a questo avviso sono arrivate in Municipio da parte di privati delle richieste di certificazione urbanistica dei terreni. È evidente che qualcuno è interessato dall’idea di avere degli introiti importanti se l'eolico dovesse essere realizzato nei loro possedimenti».

Stessa situazione nel Comune vicino di Paulilatino. «Neppure noi ne sapevamo nulla - evidenzia l’assessore Mario Putzolu - e siamo stati informati dal sindaco di Bauladu. Questo non è corretto, perché riteniamo poco serio il fatto che le amministrazioni locali siano puntualmente scavalcate, mentre noi chiediamo la concertazione per decidere insieme ai cittadini su una problematica così importante».

La posizione

Una situazione che sta mettendo in croce gli amministratori locali. Il primo cittadino bauladese va però oltre e sottolinea la posizione del Comune. «Non abbiamo gli elementi necessari – spiega Zara - per affermare la nostra contrarietà o meno al progetto. Ad esempio, se ci fosse una progettazione seria e condivisa, non troverei innaturale valutare l’opportunità di destinare anche alcuni terreni pubblici. Le somme incassate dall'ente consentirebbero di far pagare meno imposte ai cittadini. Certo è però che il territorio non si presta molto bene a questo tipo di insediamenti, considerato che insistono numerosi nuraghi e siti archeologici e i passaggi successivi di autorizzazione devono essere formalizzati con la Sovrintendenza».

