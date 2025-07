Parco eolico? No, una cava di argilla 

Un parco eolico? No. Fotovoltaico? Neppure. Nella zona industriale di Isili, di fatto abbandonata negli anni ed emblema del fallimento della politica del tessile degli anni 80, sorgerà una cava. La Regione ha dato il via libera alla concessione mineraria che riguarda un terreno privato in località “Mauru Marras”. Una possibilità dunque di ripresa per questa zona che – dopo tante speranze iniziali - ora sembra una cattedrale nel deserto con poche attività ancora operative.

La zona

Il terreno interessato dalla concessione è un’area considerata compromessa da precedenti scavi. Era appetibile per i progetti speculativi relativi all’installazione di parchi fotovoltaici e eolici che a valanga si sono riversati su questa zona. Ma la concessione mineraria arrivata dalla Regione ha prevalso sui tanti progetti ricevendo il “sì” dal Consiglio comunale isilese.

Il Comitato

«Se iniziative locali sensate», ha detto Luigi Pisci del Comitato di salvaguardia, «dovessero in qualche modo ostacolare la proliferazione della speculazione energetica, non potremmo, per missione, esserne dispiaciuti».

Intanto il progetto è già stato discusso in sede di conferenza dei servizi dove era presente anche il Comune di Isili e i cui dati sono stati già trasmessi all’assessorato all’industria per il provvedimento finale. L’iniziativa consentirebbe la coltivazione di argille betoniche e argille smettiche con la possibilità di ricadute occupazionali come prospettato dalla ditta di Villanova Tulo che ha presentato la proposta e che è già operativa nel territorio in questo campo.

Il dibattito

Critico il consigliere di maggioranza Marco Addis: «In base al progetto la materia prima viene lavorata fuori, non viene valorizzata nel posto». Non è dello stesso avviso il sindaco Luca Pilia: «La ditta apre alla possibilità di una lavorazione dell’argilla ad Isili. Non è una multinazionale straniera, inoltre le opere di compensazione ambientale ammontano nei dieci anni a quasi 190 mila euro».

I lavori

Grazie a questo fra le opere proposte c’è la messa in sicurezza della strada che dalla Statale 128 porta alla zona industriale, la piantumazione di alberi autoctoni, la sistemazione a verde delle aree di Pardixeddu e Parco Asusa e la sistemazione dell’area nel Parco Asusa. «Abbiamo preso atto del progetto», ha aggiunto Salvatore Pala della minoranza “Impegno per Isili”, «il Consiglioomunale non ha di fatto voce in capitolo, sul progetto non mi posso esprimere in quanto ne vengo a conoscenza solo oggi, forse sarebbe stato meglio coinvolgere tutta la popolazione».

«Sono d’accordo con Pala», ha detto Ignazio Faedda della minoranza “Uniti per Isili” «ma il dibattito in Aula almeno ci ha fatto conoscere il progetto». La ditta di Villanova Tulo si è impegnata a effettuare ulteriori opere di manutenzione della viabilità rurale per prevenire il rischio incendio e quello idrogeologico.

