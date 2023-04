Parco eolico, no degli ambientalisti 

Riunione straordinaria del Consiglio comunale oggi alle 10,30. A guidare i lavori sarà la presidente dell’assemblea Elisabetta Melis. All’ordine del giorno, l’esame di una richiesta presentata da una società privata per l’installazione di 14 pale eoliche a “Bruncu de Lianu”, nel territorio comunale di Maracalagonis, sopra Baccu Mandara.

Il progetto presentato al ministero dell’Ambiente è della “Ecowind 2 Srl”, di Milano. La notizia è stata rilevata via Facebook dalla sindaca Francesca Fadda che chiede la mobilitazione il consiglio comunale e della popolazione, ritenendo improponibile un simile progetto. «Questa- ha scritto-non è una battaglia, ma una guerra per la difesa del nostro territorio». Il consigliere di minoranza Gianluca Mudu, ha detto che il Comune avrebbe dovuto mettere il Consiglio nella possibilità di discutere il progetto e di prendere decisioni ponderate.

Un “ no” secco al parco eolico arriva intanto dall’associazione ecologista del Gruppo d’ in tervento giuridico che ha chiesto «al Ministero dell’Ambiente di esprimere formale diniego alla compatibilità ambientale dell’impianto in progetto e ha informato, per conoscenza, il Ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza e il Comune di Maracalagonis, che recentemente ha scoperto il progetto, ma si ignora quali iniziative concrete abbia intrapreso». (ant.ser.)

