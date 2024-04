Parco eolico, la Regione si oppone al progetto di Acciona 

La Regione sbarra la strada ad Acciona. Contro il colosso delle energie rinnovabili, che ha in corso una procedura per creare un parco eolico a Serra Ioni, nel triangolo Ussassai-Escalaplano-Esterzili, si è schierato l’assessorato all’Ambiente che ha espresso parere sfavorevole e di opposizione sull’iniziativa di impianti eolici, fotovoltaici e di altra natura e delle relative opere tra e Sarcidano-Barbagia di Seulo. Al ministero dell’Ambiente è depositato il progetto di Acciona e oggi scadono i termini per presentare le osservazioni. Nella relazione di 46 pagine, la Regione mette nero su bianco le motivazioni del diniego, sottolineando come innanzitutto andrebbero sospesi gli usi civici, procedura lunga e complessa, piuttosto evidenzia l’effetto cumulo che «impone doverosamente una valutazione complessiva, in relazione a tutte le componenti e fattori ambientali». Ma c’è anche un altro aspetto, non di secondaria importanza, che riguarda i mezzi aerei e, in particolare, il sorvolo in sicurezza dei Canadair dell’antincendio. Le pale avrebbero un impatto devastante anche sui beni archeologici. «Impatti elevati - scrive la Regione - e non mitigabili». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA