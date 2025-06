Parco eolico, incontro per spiegare il piano 

Parco eolico tra le campagne di Paulilatino e Bauladu sotto la lente di ingrandimento dei cittadini. Se ne parlerà ampiamente nel corso della riunione convocata per domani alle 21 dal sindaco Domenico Gallus. Un incontro per fare chiarezza sul progetto che sta facendo discutere, vista la vicinanza anche del sito archeologico di Santa Cristina. I Comitati si sono già fatti sentire e annunciano battaglia. E anche tra i cittadini serpeggia il malumore. Al centro del progetto l’installazione di sette pale eoliche tra Paulilatino e Bauladu.

«Noi siamo contro la speculazione energetica, ma a favore dell’energia green» dice il primo cittadino che assicura che la pala eolica più vicina a Santa Cristina «dista dal sito archeologico oltre due chilometri. Viste le voci incontrollate, invito tutti a partecipare all’incontro nella piazza dietro al Comune. Verrà spiegato in che cosa consiste il progetto, considerate tutte le voci che si sono susseguite in questi mesi dove si parla di distruzione del pozzo di Canta Criistina. Voglio spiegare qual è la richiesta che abbiamo avuto, il nostro modo di accettare o meno la proposta partendo da una considerazione: Paulilatino è stato il paese con più firme contro l’eolico e questo è un dato molto importante che indirizza anche l’Amministrazione comunale». Tempo addietro il progetto aveva visto i pareri negativi degli uffici competenti. Lo stesso è stato però ripresentato e ora si va verso la valutazione di impatto ambientale. Ma i movimenti spontanei contro l’assalto delle rinnovabili non stanno a guardare e minacciano la mobilitazione permanente.