Parco eolico, il fronte del no sempre più unito 

Quattordici pale eoliche in territorio di Sinnai, tre in quello di Maracalagonis. Un progetto arrivato a sorpresa, senza alcun preavviso. La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda ha già detto no e ha convocato il Consiglio comunale. A Sinnai le mega pale sono state programmate all’ex “Cava Coppi”, Santu Barzolu e Tasonis. «Sto cercando subito di acquisire la documentazione, faremo di tutto per difendere il nostro territorio – dice il sindaco Tarcisio Anedda - l'otto e il nove giugno in paese si vota, io non sono ricandidato ma in questi giorni farò di tutto per esaminare a fondo questo progetto calato improvvisamente in Municipio senza alcun preavviso».

Il territorio

L’argomento è fondamentale anche per i tre candidati sindaci, Aurora Cappai, Aldo Lobina e Barbara Pusceddu. «Per un Comune - dice Cappai - è doveroso ribellarsi ad una visione statale scellerata. Una visione sconosciuta visto che esula da ogni dialogo con le comunità locali: 14 pale eoliche in ordine sparso e diluite per il nostro territorio in zone con destinazione agricola che senso hanno? Mi auguro che si facciano le opportune valutazioni. Perché qui non è questione di skyline. Qui è questione di un paesaggio esteso che è vissuto tutti i giorni, immutato da sempre dove dal 2006 si controlla qualsiasi mutamento paesaggistico. Non siamo contrari alle energie rinnovabili: devono però nascere aree ad hoc».

L’eredità

Lobina non è per principio «contrario alle energie rinnovabili, sempre che il loro utilizzo sia compatibile col nostro territorio e con la sua fruizione futura. L’abbiamo avuto in eredità dai nostri avi, ma lo abbiamo ricevuto in prestito dai nostri figli e nipoti. Detto questo, esiste un problema anche di costi e benefici. A chi giova? Chi si arricchisce l’energia prodotta? Già siamo una colonia per le servitù militari che occupano molta parte della nostra terra, non vorremmo neanche diventare una colonia di servitù energetica. Siamo contrari alle mega pale eoliche e il fotovoltaico lo vorremmo diffuso sui tetti delle case. I nostri diritti vanno però difesi con intelligenza».

La battaglia

Pusceddu è in linea con quanto proposto dall’Anci Sardegna: «Con la mia coalizione prendiamo l’impegno affinché anche il nostro Comune difenda il proprio territorio dal rischio del colonialismo energetico imposto e che vuole falciare la propria identità culturale, economica, compromettendone lo sviluppo. Prendiamo l’impegno a supportare azioni condivise per portare avanti la voce dei cittadini e parteciperà attivamente alla costruzione di un percorso legislativo regionale che avrà tra i punti fondamentali, il diritto dei territori ad autodeterminarsi. Siamo favorevoli a una transizione energetica giusta, regolata e partecipata dalle comunità locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA