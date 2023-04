Parco eolico, contesa sull’Imu 

Il sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris spiega la posizione del Comune: «Al momento, in assenza di modifiche sulle rendite catastali, il calcolo può farsi solo su ciò che risulta al catasto. Sta alla società in questione rivalersi nei confronti dell’Agenzia delle entrate che non ha ancora provveduto all'eventuale adeguamento tariffario».

In base all’interpretazione dei legali della società che hanno presentato ricorso, il conteggio dell’imposta verrebbe fatto su una rendita catastale errata poiché la legge di stabilità del 2016 avrebbe modificato i riferimenti di calcolo. Il problema dunque è legato alle diverse rendite catastali: da una parte quella ritenuta valida dalla società Fri-el che sarebbe aggiornata in base alla legge del 2016 e, dall’altra, quella dell’Agenzia delle entrate sulla quale il Comune si basa per il calcolo dell’imposta.

I signori del vento non vogliono pagare l’Imu e il Comune li trascina in tribunale. Sarà un giudice a decidere sulla bolletta da 37mila e 100 euro relativa all’Imu del 2017 che la società Fri-El Campidano con sede a Bolzano, che gestisce il parco eolico lungo la strada statale 197 che da Gonnosfanadiga conduce a San Gavino, si rifiuta di pagare adducendo questioni legate all’accatastamento degli immobili. La vicenda – identica – si era già presentata per l’Imu del 2016 e il contenzioso è ancora in corso. Ora alla vecchia pratica se ne aggiunge una nuova.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

I signori del vento non vogliono pagare l’Imu e il Comune li trascina in tribunale. Sarà un giudice a decidere sulla bolletta da 37mila e 100 euro relativa all’Imu del 2017 che la società Fri-El Campidano con sede a Bolzano, che gestisce il parco eolico lungo la strada statale 197 che da Gonnosfanadiga conduce a San Gavino, si rifiuta di pagare adducendo questioni legate all’accatastamento degli immobili. La vicenda – identica – si era già presentata per l’Imu del 2016 e il contenzioso è ancora in corso. Ora alla vecchia pratica se ne aggiunge una nuova.

Il calcolo

In base all’interpretazione dei legali della società che hanno presentato ricorso, il conteggio dell’imposta verrebbe fatto su una rendita catastale errata poiché la legge di stabilità del 2016 avrebbe modificato i riferimenti di calcolo. Il problema dunque è legato alle diverse rendite catastali: da una parte quella ritenuta valida dalla società Fri-el che sarebbe aggiornata in base alla legge del 2016 e, dall’altra, quella dell’Agenzia delle entrate sulla quale il Comune si basa per il calcolo dell’imposta.

L’amministrazione

Il sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris spiega la posizione del Comune: «Al momento, in assenza di modifiche sulle rendite catastali, il calcolo può farsi solo su ciò che risulta al catasto. Sta alla società in questione rivalersi nei confronti dell’Agenzia delle entrate che non ha ancora provveduto all'eventuale adeguamento tariffario».

A difendere l’amministrazione comunale sarà l’avvocata Manuela Peralta: «Gli uffici del Comune sono tenuti a calcolare le rate dell’Imu sulla base delle rendite fornite dall’Agenzia delle entrate», spiega. Il Comune si troverebbe così costretto a inviare l’Imu in base al precedente accatastamento dell’area, ma secondo la società che gestisce il parco sulla Statale questo accatastamento non sarebbe corretto e per questo è stato presentato il ricorso davanti all’organo di giustizia tributaria di Cagliari.

Il precedente

Il Comune, che solo per l’anno 2017 attende di incassare più di trentasettemila euro di Imu dalla società di Bolzano, ha deciso di tutelarsi e seguire la stessa procedura avviata già per la bolletta relativa all’anno 2016 che ad oggi non è stata ancora conclusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata