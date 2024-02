Parco eolico con vista sul Corrasi  

È guerra alle pale eoliche nel cuore della Sardegna. Protestano le amministrazioni di Nuoro, Oliena e Orgosolo che venerdì sera hanno ricevuto l'avvio di una procedura per la valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico e di un sistema di accumulo da parte di Scirocco srl. Il progetto prevede la realizzazione del parco nel territorio a confine tra Orgosolo e Oliena (9 generatori a Orgosolo e 2 a Oliena , un numero destinato ad aumentare, proprio davanti al Supramonte e al Corrasi, con torri pari a 114 metri d'altezza e rotore di 172 metri.

Norme farsa

L'accumulatore di energia è previsto a Nuoro. Altre località vicino a Locoe e Nuoro hanno ricevuto richieste per l'installazione di generatori eolici. Il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu è una furia: «Prima si contattavano le amministrazioni, ma con il decreto Draghi le multinazionali non hanno bisogno di passare né dalla Regione né dalle amministrazioni o privati. Il dialogo c'è tra Regione Sardegna e Consiglio dei Ministri, che però li può solo ascoltare e alle decisioni prese la Sardegna non può dire neanche una parola. Così come sta accadendo con il decreto Meloni per le scorie nucleari. È vergognoso».

Rivolta

Sulla stessa linea anche il vicesindaco di Nuoro, Fabrizio Beccu, che dichiara: «Il parco eolico va in contrasto contro qualsiasi valore costituzionale. Convocheremo un consiglio comunale unitario per discutere di quest'argomento e fare una relazione affinché questo scempio non si faccia, dobbiamo rimarcare l'assurdità di ciò che sta accadendo. Non siamo la pattumiera di nessuno». La guerra è dichiarata. Il sindaco di Oliena Bastiano Congiu è scosso per l’accaduto, in un periodo di gioia per i successi ottenuti con il turismo green in crescita. Dice: «Miravamo a una valorizzazione del territorio, con un aumento di visitatori curiosi di conoscere la storia e le ricchezze paesaggistiche; oggi ci troviamo con le multinazionali pronte a invaderci, per di più con l'appoggio del Governo. Per me si sta parlando di abuso, e non è un discorso da tralasciare, si tratta di svariati milioni di euro. Chiederemo impegni precisi sul tema, perché le norme si fanno, ma possono essere riviste». Mereu riepiloga i fatti, partendo dai mesi scorsi sino agli sviluppi attuali e futuri. «Avevamo già sentore della richiesta da parte di una non meglio identificata società - racconta -. A novembre è arrivata la richiesta per quanto riguarda la destinazione, abbiamo così compreso che il progetto stava andando avanti. Ipotizzavamo si facesse nella zona di Pratobello, così ci siamo mossi per ottenere chiarimenti: nessuna risposta. Da parte della politica regionale c'è stata una presa di posizione a settembre, ma non è stata fatta una legge ad hoc. Tutto quello che queste pale produrranno finirà in Sicilia. È un atto di guerra nei confronti della Sardegna».

