Parco Elena nel mirino dei vandali, il Comune è costretto a chiuderlo 

Atti vandalici all’interno del “Parco di Elena” nella centralissima via Gramsci a Settimo San Pietro. Sconosciuti hanno fatto irruzione all’interno della struttura danneggiando i muri di recinzione, il piccolo parco giochi e altri arredi. Danni che non rendono più sicuro e visitabile il parco. Ecco perché il sindaco Gigi Puddu ha firmato ieri mattina una ordinanza che dispone la chiusura della piazzetta, informandone ovviamente i carabinieri della stazione di Sinnai. Dopo il sopralluogo, i militari hanno avviato le indagini. Sarebbero stati già convocati in caserma alcuni giovani. In merito viene mantenuto un comprensibile riserbo.

«Con molta amarezza e dispiacere», ha detto il sindaco, «ho firmato un’ordinanza di chiusura della piazzetta Gramsci, adiacente alla Casa Dessy e ribattezzata qualche anno fa “Parco di Elena”».

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di numerosi e ripetuti atti di vandalismo che hanno danneggiato le attrezzature e gli arredi del parco e che mettono a rischio l’incolumità delle persone.

«L’intera area del parchetto resterà chiusa al pubblico fino a che l’Amministrazione Comunale sarà in grado di trovare le risorse necessarie per poter riqualificare gli spazi interessati».

RIPRODUZIONE RISERVATA