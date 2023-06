Parco e teatro, così cambierà la città 

Due progetti destinati a cambiare il volto della città, elaborati grazie ai tecnici dell’Università e insieme alla Città metropolitana: uno è il maxi parco lungo il fiume, l’altro il nuovo teatro Casa della musica. Cinque milioni e 664mila euro la spesa totale, finanziata in parte da fondi del Pnrr e in parte dalle casse comunali. Ieri sono stati presentati alla cittadinanza, davanti a un’aula consiliare affollata di cittadini.

La sinergia

«Il progetto non nasce ieri», ha spiegato la sindaca Paola Secci, «già nel 2016 Comune di Sestu ha firmato un accordo con il dipartimento d’Ingegneria dell’Università di Cagliari per avviare una serie di lavori e studi sul nostro territorio». Per il sindaco metropolitano Paolo Truzzu «bisogna ragionare sulle unità e non su singoli Comuni». Proprio la Città Metropolitana è la destinataria dei fondi europei. «Siamo stati ammessi all’European Green Capital Award, il premio per una città verde», proclama Truzzu.

Il parco fluviale

Il cantiere del parco fluviale partirà a luglio, ha spiegato l’assessora al Verde Roberta Argiolas: «Sarà nell’area del rio Matzeu, in via Piave. Ora è un’area incolta, priva di vegetazione. Sarà grande ventimila metri quadrati, con una piazza circondata da alberi, un’area sportiva, un percorso ciclopedonale, una cisterna interrata, e un’area parcheggi. L’intento è offrire un’oasi dove potersi incontrare e passare il tempo libero destinata a sestesi e non solo». La spesa è di tre milioni e 250mila euro, di cui 750mila provengono dalle casse comunali.

Il nuovo teatro

Sulla nuova Casa della musica, è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni a tirare le somme: «Mancava uno spazio adatto alle associazioni, avevamo la sezione ex combattenti che non è più usata da moltissimo tempo, così si è deciso di unire le due necessità. Il nuovo teatro, chiamato anche Casa della Musica, avrà 180 posti a sedere, rimovibili, per venire incontro alle esigenze di diversi eventi come concerti o spettacoli teatrali. Qui le cifre parlano di due milioni e 400mila euro investiti, di cui un milione e 200mila dal Piano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari con fondi del Pnrr e gli altri fondi messi sul piatto dal Comune.

Presenti anche i due architetti dell’Università di Cagliari che hanno lavorato al progetto: Lorenzo Ciccu, per la Casa della musica, e Simone Ferreli, per il parco fluviale. In sala tanta curiosità e interesse da parte dei cittadini. Forse è un po’ difficile immaginare opere che per ora sono solo sulla carta, ma le scadenze sono precise: «Abbiamo tutto l’interesse a portare a termine le opere nei tempi, pena la perdita dei fondi», garantisce Paola Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA