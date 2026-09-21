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Olbia.
22 settembre 2026 alle 00:30

Parco e ciclabile sul mare, passo avanti nel piano di Poltu Cuadu 

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Circa due ettari di verde, poco più di ottocento metri di pista ciclabile e la riapertura di via Macerata: sono state inaugurate, ieri, tre opere inserite nel maxi progetto di riqualificazione del quartiere Poltu Cuadu, destinatario di risorse per la rigenerazione urbana e sociale. Taglio del nastro del primo tratto riqualificato della linea di costa dell'ansa sud del golfo che ricuce un quadrante della città finora privo di continuità, incluso nell'ambizioso progetto dall'amministrazione comunale di rendere fruibile anche quella porzione di lungomare. Ripristinati asfalto e illuminazione della via che costeggia l'ex palazzo comunale, è stato aperto poco meno di un chilometro della pista ciclabile a pelo d'acqua che, completata, consentirà il collegamento in sella alla bicicletta dal centro storico al teatro Michelucci. Consegnato alla città anche il nuovo parco urbano San Ponziano, dopo tre anni dall'avvio dei lavori, finanziati con due milioni di fondi statali sommati a risorse comunali: «Abbiamo trasformato una discarica in un parco con un campo da gioco polivalente regolamentare che sarà a disposizione dei Servizi sociali del Comune per i progetti con i ragazzi”, ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, che ha inaugurato il polmone verde».

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