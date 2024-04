Parco e chiosco bar chiusi: «Presto una nuova gestione» 

Da sette mesi a San Gavino il parco comunale “Rolandi” è senza gestione e il chiosco bar chiuso: l’area verde è diventata terra di nessuno, non c’è nessuna vigilanza e l’illuminazione notturna presenta molte carenze. In questi mesi non sono mancate le segnalazioni dei residenti che lamentano anche urla e schiamazzi notturni, ma fino ad oggi l’amministrazione comunale non ha pubblicato alcun bando per la futura gestione di questo spazio molto caro alle famiglie sangavinesi. «Sono passati molti mesi – ricorda il consigliere del gruppo misto Stefano Altea – da quando i concessionari hanno lasciato il parco e diversi anni da quando la concessione è scaduta: si sarebbe dovuto prevedere già da tempo un nuovo bando in modo da evitare questa chiusura che ha agevolato l’opera deprecabile degli incivili. Serve una nuova politica che investa seriamente sulla creazione e cura delle aree verdi, luoghi di ritrovo per tutta la comunità».

L’assessora alle attività produttive Silvia Mamusa si dice fiduciosa: «Una nuova attività economica gestirà a breve il nostro parco “Rolandi”. Dopo sette anni e una gestione che ha consentito di fornire un servizio di bar ristoro, a breve subentrerà un altro contratto di concessione per l'utilizzo del chiosco. Si tratta di una gestione importante considerata l'ubicazione del servizio che ospita eventi, manifestazioni e utilizzo quotidiano da parte delle famiglie sangavinesi». (g. pit.)

