Parco e centro servizi, ecco due milioni 

Due milioni di euro per la riqualificazione del parco di Sibiola e la realizzazione di un Centro servizi per le imprese. Il Comune di Serdiana ha firmato nei giorni scorsi la convenzione con l’assessorato regionale dei Lavori Pubblici per due interventi strategici per l’intero territorio.

Area verde

Il primo, finanziato con 1,5 milioni di euro, punta alla valorizzazione del parco di Sibiola in un’area di grandissimo pregio storico e ambientale. All’interno del sito, circondato da vigneti e uliveti secolari, è presente la chiesetta campestre di Santa Maria, un gioiello dell’arte romanica in Sardegna edificato tra l’XI e il XII secolo. A solo un chilometro di distanza, la zona umida di Su Stani Saliu frequentata in primavera da colonie di fenicotteri. «Si tratta di un intervento importantissimo per lo sviluppo turistico di tutto il Parteolla – dice il sindaco Maurizio Cuccu – era uno degli obiettivi prioritari del programma con cui ci siamo presentati agli elettori. Il parco di Sibiola rappresenta un punto di forza per il nostro territorio come hanno dimostrato gli ultimi grandi eventi ospitati in questo sito: l’Hippie Music Day e la rassegna regionale Calici di Stelle. Vogliamo valorizzarlo e renderlo sempre più fruibile».

Nel parco saranno realizzati ex novo un sistema di irrigazione, un impianto di illuminazione e videosorveglianza, la messa a dimora di nuovi alberi e il ripristino della pavimentazione nei percorsi pedonali. Non solo, il progetto prevede anche la trasformazione di uno degli immobili presenti nel sito in un punto ristoro.

Imprese

Il secondo intervento, finanziato con 500mila euro, prevede invece la costruzione di un Centro servizi per le imprese in Piazza Grux’e Ferru, nel cuore del centro abitato. Un progetto, anche questo, che punta alla promozione turistica attraverso la valorizzazione del tessuto produttivo del paese incentrato sulle eccellenze dell’enogastronomia (vino, olio, formaggi). Il nuovo spazio pulifunzionale consentirà di ospitare mostre, organizzare convegni, seminari e incontri per la promozione del territorio oltre alla predisposizione di spazi per la vendita dei prodotti tipici della zona. Per entrambi gli interventi, il Comune ha già approvato gli studi di fattibilità: «Ora daremo gli incarichi per i progetti esecutivi per poi bandire le gare d’appalto – afferma il sindaco Cuccu – contiamo di concludere le opere entro il 2025».

