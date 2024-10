Parco e aree bruciate, dibattito in Consiglio 

Durante l’ultimo Consiglio comunale a Monastir sono giunte le risposte alle interrogazioni dell’opposizione sulle azioni intraprese nelle aree oggetto di incendi negli ultimi 15 anni, sui progetti per la salvaguardia del Parco di Santa Lucia, sulla prevenzione incendi nelle campagne e sullo status dei lavori di riqualificazione delle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer e dell’area via Macomer. «Con immenso imbarazzo e travagliate peripezie — lamenta la consigliera Franca Murgia — la Giunta ha dato risposta alle nostre interrogazioni. Sono informazioni dovute ai cittadini e per i cittadini». Sul recupero delle aree incendiate, i costi per la riqualificazione sarebbero troppo alti: «Siamo all’erta per eventuali finanziamenti, come quello ottenuto per il recupero del parco delle roverelle», spiega la sindaca Luisa Murru.

Sul Parco di Santa Lucia l’amministrazione sta valutando un trattamento antiparassitario e un impianto di irrigazione per la siccità estiva e per migliorare la resistenza delle piante ai parassiti. Per la prevenzione incendi invece è stata richiesta la realizzazione delle fasce frangifuoco a Forestas, approvati progetti come quello sulla pulizia delle gore e si prosegue a sensibilizzare i cittadini nel tenere in ordine le proprietà. I lavori sulle piazze Moro e Berlinguer e sull’area di via Macomer stanno terminando: «È iniziata la piantumazione, nell’arco di qualche settimana si conta di aprire le piazze. Abbiamo ritenuto opportuno non farlo fino a quando non si fosse ultimata l’intera sistemazione del verde», dice l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Spiga.

