Parco e ambientalisti, confronto aperto 

Associazioni ambientaliste a Casa Gioiosa per un incontro con i vertici del Parco di Porto Conte. Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco, Italia Nostra Sardegna, Lipu, Assemblea Nazionale Sarda, Parco NordOvest Sardegna, SardegnAmbiente e Sardenya i Llibertat hanno ribadito il reciproco impegno ad avviare “una nuova stagione nei rapporti tra l’Ente Parco e il mondo ambientalista”. Le sentinelle del verde hanno trovato nel nuovo Cda una occasione di dialogo e subito hanno presentato un documento articolato su una lunga serie di problemi che ancora attendono soluzioni. Intanto l’adozione del Piano del Parco i cui elaborati sono stati presentati all’Assemblea del Parco nel 2013 e restano ancora in attesa di aggiornamento. Poi i tanti contestati campi-boe. Le associazioni ambientaliste, per prime, avevano sottolineato le molte criticità. Ora auspicano una rimodulazione del progetto e, al tempo stesso, sollecitano l’acquisizione di rendering e foto-simulazioni, per capire come saranno distribuiti gli ormeggi galleggianti. Al Parco è stato lasciato un “promemoria” di proposte e di segnalazioni di situazioni critiche e, da parte sua, il presidente Emiliano Orrù ha illustrato le prime delibere adottate, tra cui spiccano gli interventi programmati sulla laguna del Calich e il progetto per realizzare un’area di sosta per i visitatori della Grotta di Nettuno.(c.fi.)

