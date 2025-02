Parco di Zuradili, nuovi arredi e giochi 

Erano stati annunciati nei mesi scorsi e adesso hanno preso il via due interventi per la riqualificazione e valorizzazione del parco di Zuradili, tanto caro alla popolazione marrubiese. «Con un finanziamento di 30mila euro del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – spiega il sindaco Luca Corrias- è partito un progetto per la manutenzione straordinaria del parco. Prevista la ristrutturazione dei tavoli da picnic e delle tettoie, con l’obiettivo di preservare le strutture migliorandone la resistenza agli agenti atmosferici». Un altro contributo di 50mila euro è stato ottenuto grazie alla partecipazione del Comune al Consorzio del Parco del Monte Arci. «Questi fondi saranno destinati al potenziamento dell’area attrezzata, con l’installazione di nuovi giochi per bambini - sottolinea Corrias - Il parco rappresenta un patrimonio prezioso e un investimento sul nostro futuro e la identità storica». Il progetto era stato approvato a ottobre scorso dal Consiglio comunale, ora si passa alla fase operativa con i lavori che, secondo gli intendimenti dell’amministrazione comunale, dovrebbero essere ultimati in tempi rapidi. ( s.c. )

