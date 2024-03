Parco di via San Paolo, via alle demolizioni: ruspe e camion in azione 

Ruspe e camion al lavoro da ieri nel terreno compreso fra via San Paolo e via Campo Scipione, per la demolizione degli edifici ormai abbandonati presenti nella zona e oggetto di diverse vicissitudini. L'intervento fa parte del Bando Periferie, nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'intera area che prevede - fra le altre cose - il lungo iter per la realizzazione del Parco di San Paolo, per il quale però i tempi sono piuttosto lunghi e ancora difficili da prevedere con certezza. In questi giorni si sta provvedendo alla demolizione dei fabbricati, in gran parte già ridotti a dei ruderi, così come alla risistemazione del terreno. Poi si procederà con i passaggi seguenti, ora che nel frattempo si è completata la non semplice fase di sgombero.

Il progetto

Da diversi anni, negli edifici ora demoliti, si stava procedendo con l'esproprio da parte dell'amministrazione. È avvenuto in più fasi: c'è chi, fra gli ex abitanti, ha fatto resistenza ed è rimasto fino a poco tempo fa. «Gli ultimi sono andati via l'anno scorso», segnala Gabriella Deidda, assessora comunale ai Lavori pubblici. «Quando ci è stato consegnato il progetto, parte del Bando Periferie che comprende via San Paolo, via Po e Sant'Avendrace, ci siamo ritrovati con dei residenti lì non si sa per quale titolo. C'è stata una mediazione con le persone che abitavano gli stabili: dicevano di avere un documento che attestava che la Regione aveva concesso e dato in uso quegli edifici, ma non è mai stato trovato». Il progetto ora può andare avanti: «Prima di iniziare a demolire eravamo arrivati al 70% del percorso di bonifica della zona. Una volta completata, daremo l'incarico a un professionista per il progetto di realizzazione dei sottoservizi e di corsi ciclopedonali. Quindi, in base alle richieste delle federazioni sportive che vorranno realizzare degli impianti, saranno costruite le strutture», conclude.

I passaggi

Prima di vedere realizzato il nuovo Parco di San Paolo bisognerà ancora attendere, anche perché da quando è iniziata la pianificazione molte cose sono cambiate. «Fa parte di un grande progetto che è diviso in diversi stralci», spiega il vicesindaco Giorgio Angius. «Nell'ultimo tratto c'era una previsione di project financing della ditta Sgaravatti per la realizzazione di un parco con una struttura commerciale, ma poi ha rinunciato. Il Comune ha chiesto la possibilità di rimodulare quell'intervento e fare un altro tipo di project financing: il Ministero competente ancora non ha risposto».

