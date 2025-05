Parco di via Flumendosa, nasce l’area sport e benessere 

Un parco riqualificato, con tanto verde e attrezzi ginnici per svolgere attività fisica e salutare. È l'area sport & fitness in via Flumendosa, rinata grazie alla volontà dell’amministrazione comunale: «Parco dedicato all’attività fisica all’aperto, per il benessere di giovani e adulti, immersa nel verde, per rigenerare corpo e mente. Finalmente torna a vivere dopo anni di abbandono», sottolinea la sindaca Annalisa Mele.

Il taglio del nastro alla presenza di Rossella Agabio delegata del Ministero dello Sport, ila vicesindaca Stefania Piredda, il consigliere Federico Sanna e il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Martino Cubadda. Il parco, attrezzato per il fitness all’aria aperta, è digitalizzato in rete come tante altre strutture sportive d’Italia. Su ogni attrezzo è impresso il QR code dove ogni sportivo può scaricare i tutorial di allenamento.

Sarà il Comune a gestirlo, mettendolo a disposizione delle associazioni sportive del territorio, secondo il principio dell'open use. Un luogo di benessere realizzato tramite un bando ministeriale promosso insieme ad Anci, con il cofinanziamento del Comune: «Un’opportunità che abbiamo voluto cogliere con determinazione», precisa Mele. «Ringrazio l’assessore Bruno Congiu, l’ufficio tecnico e gli operai comunali per l’impegno. Grazie a Patrizia Atzori dirigente dell’Istituto comprensivo e tutti gli insegnanti, i consiglieri Federico Sanna e Salvatore Piras che, con l’associazione sportiva Judo Yano di Macomer, si sono cimentati in esercizi dimostrativi». ( j. p. )

