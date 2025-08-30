VaiOnline
Sestu.
31 agosto 2025 alle 01:05

Parco di via Fiume, prorogati i lavori 

Slitta la consegna dei lavori nel parco Efisio Marcis in via Fiume a Sestu: i cancelli non si apriranno prima dell’11 ottobre.

«È stata concessa una proroga di 60 giorni per completare i lavori al meglio e chiudere la perizia di variante, che consentirà di potenziare l’intervento senza costi aggiuntivi», spiega Roberta Argiolas, assessore al Verde Pubblico. Nel più antico parco di Sestu la pavimentazione era malconcia e il chiosco abbandonato. «Il progetto prevede l’eliminazione delle specie invasive e delle piante compromesse, sostituite con essenze della macchia mediterranea, nuove aree giochi, spazi per eventi, zone per cani, percorsi accessibili», continua Argiolas, «nuove alberature, superfici prative e fioriture stagionali renderanno il parco accogliente tutto l’anno, mentre un moderno impianto di irrigazione garantirà la salute del verde anche nei mesi più caldi».

