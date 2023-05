Parco di Terramaini: da oggi a domenica  la sagra della lumaca e del maialetto 

Ma ci sarà spazio anche per un'esposizione di prodotti enogastronomici e artigianali e per spettacoli gratuiti per bambini e per adulti: da Bing ai balli country di gruppo con Roberto Nonnis e i Texardi, dal quartetto di Simona Arrai al dj set con Antony Zella, sino alle canzoni sarde di Federica Cabras e ai giochi pirotecnici di Gionata feuer Frei.

L'apertura del villaggio dedicato all'iniziativa è prevista per le 18 di oggi mentre sabato e domenica è in programma l'orario continuato dalle 11 fino alle 23. La tre giorni è nata con l'intento di valorizzare, per residenti e turisti, due prodotti di grande spessore della cucina tipica sarda.

Da oggi a domenica il parco di Terramaini ospiterà la prima edizione della “Sagra della lumaca e del maialetto”.

Gli orari

Ma ci sarà spazio anche per un'esposizione di prodotti enogastronomici e artigianali e per spettacoli gratuiti per bambini e per adulti: da Bing ai balli country di gruppo con Roberto Nonnis e i Texardi, dal quartetto di Simona Arrai al dj set con Antony Zella, sino alle canzoni sarde di Federica Cabras e ai giochi pirotecnici di Gionata feuer Frei.

«Richiamo turistico»

«Cagliari ha una costante crescita nel numero delle presenze turistiche», commenta l’assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia, «e questa iniziativa ci aiuterà a continuare a mettere in mostra le nostre bellezze, anche quelle fuori dal centro, come il Parco di Terramaini, che per l'occasione sarà vestito a festa».

Saranno proposti ricchi menù a base di salsiccia e lumache. Per informazioni: 3802143195.

© Riproduzione riservata