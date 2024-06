Parco di Terramaini, altri gatti abbandonati «Più controlli e tutele per le colonie feline» 

Con l’arrivo dell’estate, cresce il numero degli abbandoni di animali domestici. Non solo cani e gatti, ma anche tartarughe, uccelli e conigli. Nonostante la legge preveda la reclusione fino ad un anno e ammende da mille a diecimila euro, c’è chi sceglie di sbarazzarsi del proprio animale. Il più delle volte per sentirsi libero di partire in vacanza.

Cagliari non fa differenza. Anche in città si registrano già i primi episodi, soprattutto nel Parco di Terramaini, dove nelle ultime due settimane sono stati “dimenticati” otto gattini, che si sommano ad altri cinque abbandonati due mesi fa. L’area verde pirrese ospita una colonia con centodieci esemplari. I nuovi arrivati sono stati presi in carico dalle gattare. Insieme ai mici è stata rinvenuta anche una tartaruga.

«Sei gatti su otto sono stati subito adottati», riferisce una delle volontarie, «ma siamo preoccupate perché l’estate scorsa nel nostro parco furono abbandonati 65 felini». Si teme che il triste score possa ripetersi, se non peggiorare. «Il problema», riprende la gattara, «è che nel nostro parco serve più controllo, con telecamere e vigilantes. Chiederemo un incontro col nuovo sindaco: l’auspicio è ottenere una maggiore tutela per i nostri gatti». Gli abbandoni riguardano, peraltro, anche altri parchi. «E non vengono abbandonati solo gatti ma anche coniglietti. I genitori li regalano ai figli e poi, quando crescono, se ne liberano».

L’abbandono ha effetti a livello fisico e psicologico. Si tratta infatti di animali sociali che quando vengono separati dalla famiglia cadono in stato depressivo. E spesso si abbandonano al digiuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA