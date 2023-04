Posada

Domani dalle 9

sino alle 21

Dopo Bitti, Torpè e Lodè, Foreste Aperte termina domani con la tappa di Posada. Escursioni sul Trenino avventura, in kayak lungo il rio Posada e in mountain bike. E poi i laboratori per i bambini e infine i viaggi esperienziali tra i sapori tipici del Parco.