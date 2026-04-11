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Selargius.
12 aprile 2026 alle 00:22

Parco di Su Planu, giochi per i bimbi ancora off limits 

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Giochi ancora off limits nel parco dei bimbi di Su Planu, dove scivoli e altalene sono ancora inutilizzabili e circondati dai nastri arancioni da cantiere.

«Proprio ora che inizia la bella stagione e il parco viene frequentato da più famiglie, soprattutto il pomeriggio», dice Miriam Salis, residente in un rione vicino e da anni presenza quasi fissa nell’area verde di via Ariosto, insieme ai suoi due nipoti. «Il problema è che non tutti abbiamo rispetto degli spazi pubblici», fa notare Sandra Fois, «i giochi sono stati transennati perché vandalizzati, evidentemente qualcuno si è divertito a distruggerli».

Versione confermata dal Comune di Selargius: «Abbiamo approvato il preventivo per sistemare tutti i giochi del parco, fra dieci giorni sarà tutto risolto», viene sottolineato dal Municipio. L’attesa sarebbe legata all’arrivo dei pezzi di ricambio che sono in ritardo, pezzi che servono per sostituire parti dei giochi rotti.

Un ulteriore step di restyling nei parchi comunali dedicati ai bambini: lo scorso anno, oltre ai giochi dei giardini pubblici di Su Planu, erano stati sistemati anche quelli del parco della Pace. E aggiunti nuovi senza barriere architettoniche.

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