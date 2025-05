Parco di Su Crastu cardioprotetto grazie al dono di un benefattore 

Il parco di Su Crastu a Bari Sardo è cardioprotetto. Giovedì sera è stato posizionato un defibrillatore a uso pubblico in uno dei luoghi più amati e frequentati del paese dove i bariesi amano trascorrere il tempo e praticare sport. È il dono di un cittadino che con questo gesto ha voluto restituire alla comunità l'affetto e la gratitudine ricevuti in un momento molto delicato della sua vita. «Da quel sentimento nasce questo dono, che, oltre che ad arricchire il paese di uno strumento salvavita, ci dimostra cosa significhi davvero essere una comunità», commenta l'assessore Andrea Murru. La cerimonia si è tenuta giovedì sera alla presenza del sindaco Ivan Mameli e degli esponenti della giunta, del commissario Asl Diego Cabitza, presente anche la dirigente dei servizi sociosanitari asl Lorena Paola Urrai, volontari della protezione civile e il benefattore accompagnato dalla sua famiglia. L'amministrazione ha voluto ringraziarlo per il gesto di generosità. (f. me.)

