Parco di Santa Barbara chiuso per lavori 

A Gesturi il parco di Santa Barbara è chiuso per la realizzazione di due interventi finanziati con risorse provenienti dal Gal. Il primo riguarda l’incremento degli impianti di irrigazione e di illuminazione, la realizzazione di camminamenti e l’inserimento di elementi di arredo per circa 50mila euro: un progetto risalente alla precedente amministrazione. Un secondo intervento riguarda la realizzazione di un’area fitness per l’allenamento all’aria aperta. «Un’altra promessa inserita nel programma di governo che sta vedendo la luce», dichiara il sindaco, Emilio Serra. Questi due interventi si inseriscono in un piano di investimenti molto più ampio per l’area di Santa Barbara. «Nell’ultimo anno abbiamo provveduto all’installazione dei giochi inclusivi nel campo, all’illuminazione esterna della chiesa e alla bitumazione di tutta la via Santa Barbara. Abbiamo ottenuto dunque nuove risorse nell’ultimo anno per la riqualificazione dell’area esterna del centro di aggregazione sociale e per la riconversione dell’incompiuta del primo santuario che sorge in quest’area al fine di realizzare uno spazio per gli spettacoli all’aperto e a breve contiamo di ottenere un ulteriore finanziamento dalla Regione a valere sulla misura parchi urbani». conclude Serra. ( g. g. s. )

