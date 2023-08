Parco di San Michele, lavori al termine: la riapertura è vicina  

Riapriranno nei prossimi giorni i cancelli del parco di San Michele, dopo l’incendio divampato lo scorso 26 luglio, che ha messo in pericolo uno dei simboli della città.

I lavori di messa in sicurezza e ripristino della staccionata sono quasi giunti al termine ma non sono pochi i disagi riscontrati dai cittadini che passeggiano quotidianamente nel parco.

«Vengo qui da almeno 20 anni, tutti i giorni, per fare due passi. Abbiamo bisogno di questo parco, a Cagliari è molto difficile trovarne uno così. Non capisco perché sia ancora chiuso, non è possibile, è assurdo», racconta Paolo Claudetti, che evidenzia: «Molti turisti vengono qui per vedere il Castello ma trovano tutto chiuso, mi chiedono spiegazioni e riferisco l’accaduto dell’incendio. Il punto è che i turisti hanno pochi giorni per visitare la città, non possono aspettare le lunghe tempistiche della riapertura del parco».

«Parco deserto»

«Ero abituato a venire qui ogni giorno con i miei cani, passare due o tre orette con gli amici. Ora è completamente deserto, non sta venendo più nessuno», dichiara un altro passante. «Ci avevano detto che avrebbero riaperto a giorni, ma sono passate settimane. Sono parecchi i turisti che domandano quando riapriranno i cancelli, rispondo ironicamente “domani”».

La staccionata

L’impresa appaltatrice della gestione del parco sta terminando l’intervento di ripristino della staccionata danneggiata, posta a salvaguardia del percorso pedonale che porta al Castello, sul costone occidentale e parte della pineta storica che si affaccia su via Cinquini. Ripristinato anche l’impianto idrico che approvvigiona gli uffici e il punto di ristoro ed è stato verificato il corretto funzionamento dell’impianto in pressione. In corso l’intervento di sostituzione dei punti di illuminazione danneggiati dalle fiamme e la verifica del corretto stato di tensione del sistema.

«Stanno rifacendo la staccionata ma a noi non interessa la parte superiore, vogliamo che riaprano la parte di giù. Per noi che veniamo qui tutti i giorni a farci la passeggiata, la chiusura del parco ci taglia le gambe», aggiunge Claudetti.

