Alghero.
05 ottobre 2025 alle 00:22

Parco di Porto Conte, arriva il ticket family a prezzo simbolico 

Un solo biglietto per varie esperienze nei sentieri verdi del Parco naturale di Porto Conte. L’area protetta apre la stagione autunnale con un’iniziativa pensata per le famiglie: nasce infatti il Ticket Family, un biglietto unico dal valore simbolico di 6 euro per nucleo familiare (due genitori e figli senza limitazione di numero), valido per tutto il periodo dell’Alguer Family Festival in corso fino a fine ottobre. Un invito a vivere insieme la natura, la cultura e la storia racchiusi nel vasto sistema dell’Ecomuseo del Parco di Porto Conte. Con un unico titolo d’ingresso, dunque, si potranno visitare la suggestiva oasi faunistica Le Prigionette, le sale museali interattive di Casa Gioiosa, il museo della Memoria Carceraria di Tramariglio, lo spazio multimediale Teleia con le meraviglie dei fondali marini e la mostra dedicata al “Piccolo Principe” di Saint-Exupéry. Il biglietto include anche le sale dove sono esposte le riproduzioni di dinosauri, il giardino botanico, l’aula didattica sul mondo delle api e la sala multimediale sull’avifauna, dove è possibile osservare in tempo reale le immagini trasmesse dai nidi dei falchi pescatori. A completare l’itinerario, i siti culturali, dalla Villa Romana di Sant’Imbenia, a Punta Giglio, passando per il Museo Egea di Fertilia e la Torre Nuova. Il direttore del Parco, Emiliano Orrù, fa sapere inoltre che l’Azienda speciale si sta impegnando per ottenere la certificazione Family, prevedendo servizi per i più piccoli già dalla prossima stagione estiva.

