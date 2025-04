Parco di Monte Claro, oggi c’è il Lions Day 

Socializzare, creare comunità, sviluppare il senso di appartenenza e soprattutto dare al prossimo tutto quanto possibile per consentire ai meno fortunati di non sentirsi abbandonati e di poter contare su un aiuto concreto in caso di difficoltà.

Sono solo alcuni tra gli obiettivi al centro del Lions Day in programma oggi dalle 9 alle 18 al parco di Monte Claro in contemporanea con tutto il mondo.

I dettagli della manifestazione, patrocinata dal Comune, sono stati illustrati nella Sala Retablo del Municipio. All'incontro hanno preso parte, per l'amministrazione comunale, il presidente del Consiglio Marco Benucci che ha affiancato Gabriele Asunis, responsabile per la Sardegna del Lions Day del Distretto Lions 108L.

Oltre alle attività di sensibilizzazione sui temi, sui progetti e sulle attività che i Lions portano avanti in ogni distinta realtà territoriale, l'iniziativa in programma oggi avrà come punto cardine l'attività di prevenzione con la possibilità, per un massimo di 2 screening a persona, di sottoporsi ai controlli gratuiti per l’oculistica (ambliopia pediatrica e retinopatia diabetica), la diabetologia, la senologia, l’ecografia dei trombi sovraortici, l’educazione alimentare, la dermatologia, la chirurgia plastica, l’igiene orale, la prevenzione della salute psicologica, l’otorino e la laringoiatria.

«L’entusiasmo ed il coinvolgimento ci aiuterà a spiegare chi siamo e quello che facciamo – spiegano gli organizzatori –, dimostrando l’importanza delle nostre azioni in un’attività instancabile di solidarietà senza confini, che si fonda sullo scambio reciproco e che allarga i suoi orizzonti verso altre culture promozione del territorio che ci induce a diventare Costruttori di solidarietà».

