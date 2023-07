Parco di Monte Claro,  chiusura a mezzanotte 

Il parco di Monte Claro, di proprietà della Città Metropolitana, resterà aperto al pubblico dalle 7 alle 24. Il nuovo orario di chiusura sarà in vigore a partire da domani fino a nuova comunicazione.

L’estensione dalle 22 alle 24 è stata disposta per consentire la fruizione del parco e dei suoi servizi fino a tarda sera, anche in considerazione del grande caldo del periodo estivo.

Con i suoi 25 ettari di superficie, Monte Claro è uno degli spazi verdi più estesi del capoluogo, nonché uno dei più frequentati. Nato dopo della riqualificazione della colonia agricola dell’ex ospedale psichiatrico provinciale, iniziata nel 1995, il parco è stato aperto al pubblico nel 1997 in modo parziale, e nel 2001 nel suo assetto attuale.

Nel Parco hanno sede la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - situata nella storica Villa Clara sulla sommità del colle - la Biblioteca Metropolitana Ragazzi, la Biblioteca Metropolitana delle Scienze Sociali e il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi.

