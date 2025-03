Il parco di Monserrato in cerca di gestore. L’amministrazione comunale, e il settore Ambiente, ha indetto lo scorso venerdì la procedura ad evidenza pubblica per la custodia e la manutenzione dell’area verde di maggior valore in città. Visitabile all’ingresso di Sassari e dall’estensione complessiva di 60.184 mq con al suo interno, oltre a 9200 mq di tappeto erboso, anche 2033 mq di siepi di bosso e 455 di siepi di alloro, insieme a olivi, olivastri, carrubi, cipressi, agrumi. Nello specifico l’appalto sarà costituito da un unico lotto perché, si spiega nell’avviso del Comune, «si tratta di un’attività organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali per ragioni tecniche di convenienza economica». Impossibile o quasi dal punto di vista tecnico e troppo oneroso prevedere quindi una suddivisione del servizio che dovrà avere durata biennale, a cominciare da quest’anno per finire nel 2027. Di rilievo l’importo per acquisire l’appalto e che ammonta alla cifra totale, incluse anche voci come iva e spese di pubblicità, alla somma complessiva di oltre 533mila euro per 24 mesi. Ma il regolamento di gara prevede una proroga per la gestione, e un terzo anno per i singoli o gli associati che vinceranno, con l’ulteriore somma di quasi 267mila euro per un totale di poco più di 800mila euro erogati per il triennio. Il parco di Monserrato è però solo una parte dell’appalto che chiede di manutenere ulteriori aree verdi, da via Budapest fino a via Washington, via Milano e via Duca degli Abruzzi. Il bando scade il 28 aprile 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA