Parco di Molentargius, un piano per il rilancio  

La parola d’ordine è tutela, necessaria in un’area dove nel periodo di massima nidificazione sono presenti 70mila animali. Vincolo massimo per il Bellarosa Minore e lo stagno di Quartu, sino alle aree degli argini di tutta la fascia umida di Molentargius, mentre nelle zone un tempo destinate alla produzione del sale sarà possibile intervenire, ma con appositi progetti speciali che verranno definiti dopo l’adozione del piano del parco. Così come nelle aree di fruizione sociale e nelle zone di connessione, dove sarà possibile ospitare attività complementari alla gestione del parco.

Ieri il consiglio comunale straordinario in piazza Cellarium, con gli amministratori dei quattro Comuni soci: Cagliari, Quartu, Quartucciu e Selargius. Insieme ad una rappresentanza della Città metropolitana e al neo assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, nella sua prima uscita pubblica da esponente della Giunta Solinas. «Credo che il parco sino ad oggi non abbia espresso tutto il suo potenziale, e spero che questo atto di pianificazione possa aiutare nel percorso di sviluppo», ha detto, assicurando l’impegno dell’assessorato sul rilancio di Molentargius. Impegno condiviso dal presidente dell’ente parco Stefano Secci: «I presupposti ci sono tutti. Ora manca da risolvere il problema della carenza di personale, altrimenti non riusciremo a spendere le risorse a disposizione».

Si parte dalla razionalizzazione degli accessi, con l’ipotesi di due nuovi ingressi dedicati per Selargius e Quartucciu - al momento senza - sino alla valorizzazione di quelli di Quartu e Cagliari. È una delle novità contenute nel piano del parco di Molentargius, che dopo ventidue anni prende forma con il primo incontro ufficiale. Un piano di vincoli e tutele - come hanno spiegato ieri sera i progettisti dell’ente parco in Comune a Selargius - che definisce i confini dell’oasi con tanto di mappe zona per zona. Dal Bellarosa Minore allo stagno di Quartu - sotto il massimo vincolo di tutela - sino a Medau Su Cramu, dove la linea comune è provare a mettere ordine dopo anni di abusivismo.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Si parte dalla razionalizzazione degli accessi, con l’ipotesi di due nuovi ingressi dedicati per Selargius e Quartucciu - al momento senza - sino alla valorizzazione di quelli di Quartu e Cagliari. È una delle novità contenute nel piano del parco di Molentargius, che dopo ventidue anni prende forma con il primo incontro ufficiale. Un piano di vincoli e tutele - come hanno spiegato ieri sera i progettisti dell’ente parco in Comune a Selargius - che definisce i confini dell’oasi con tanto di mappe zona per zona. Dal Bellarosa Minore allo stagno di Quartu - sotto il massimo vincolo di tutela - sino a Medau Su Cramu, dove la linea comune è provare a mettere ordine dopo anni di abusivismo.

L’impegno condiviso

Ieri il consiglio comunale straordinario in piazza Cellarium, con gli amministratori dei quattro Comuni soci: Cagliari, Quartu, Quartucciu e Selargius. Insieme ad una rappresentanza della Città metropolitana e al neo assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, nella sua prima uscita pubblica da esponente della Giunta Solinas. «Credo che il parco sino ad oggi non abbia espresso tutto il suo potenziale, e spero che questo atto di pianificazione possa aiutare nel percorso di sviluppo», ha detto, assicurando l’impegno dell’assessorato sul rilancio di Molentargius. Impegno condiviso dal presidente dell’ente parco Stefano Secci: «I presupposti ci sono tutti. Ora manca da risolvere il problema della carenza di personale, altrimenti non riusciremo a spendere le risorse a disposizione».

Il patrimonio

La parola d’ordine è tutela, necessaria in un’area dove nel periodo di massima nidificazione sono presenti 70mila animali. Vincolo massimo per il Bellarosa Minore e lo stagno di Quartu, sino alle aree degli argini di tutta la fascia umida di Molentargius, mentre nelle zone un tempo destinate alla produzione del sale sarà possibile intervenire, ma con appositi progetti speciali che verranno definiti dopo l’adozione del piano del parco. Così come nelle aree di fruizione sociale e nelle zone di connessione, dove sarà possibile ospitare attività complementari alla gestione del parco.

Il piano dinamico

Tutti d’accordo sul rilancio dell’oasi naturale. Dal sindaco di Selargius Gigi Concu, che ha sottolineato l’importanza di «avere un piano dinamico che tenga conto delle esigenze delle nostre comunità», al vicesindaco di Quartu Tore Sanna: «questo è il primo passo, insieme al piano di gestione e all’accordo quadro da 14 milioni già deliberati. Ma sarà necessario anche approvare il regolamento del parco». Presenti anche il numero due del Comune di Cagliari Giorgio Angius, il delegato della Città metropolitana Roberto Mura, e il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu che ha ribadito «la necessità di un ingresso diretto per il nostro territorio».

Lotta all’abusivismo

Durante il dibattito è stato toccato anche il tema dell’abusivismo nel parco, problema concentrato nella zona di Medau Su Cramu. «Anche questo sarà al centro di un progetto speciale», ha precisato Franco Piga, uno degli esperti che ha redatto il piano. «I limiti più grandi sono gli aspetti giuridici e normativi, ma il tema è comunque oggetto di uno studio già in corso». Tempo sino al 7 gennaio per le osservazioni, poi spazio all’analisi e alle integrazioni con i suggerimenti ritenuti accoglibili. Poi l’ultimo passaggio per la nascita del piano con l’approvazione delle istituzioni coinvolte, sino al sì finale della Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata