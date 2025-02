Parco di Molentargius, un murale simbolo del rilancio 

Sullo sfondo lo stagno, davanti i fenicotteri rosa. Il parco di Molentargius è adesso anche in un grande murale al Poetto, dalle parti della rotatoria di Margine Rosso, realizzato per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente ma anche per promuovere l’area umida.

Un bene prezioso, il parco, dove ogni anno arrivano circa 10mila visitatori censiti grazie all’emissione di ticket per l’affitto delle bici e per le visite guidate, di cui circa 5mila turisti, a cui si aggiungono le migliaia di persone che frequentano l’oasi naturalistica per passeggiare, correre o andare in bicicletta.L’opera, promossa da Cittadinanza Attiva Oikos, finanziata dal Comune e realizzata dall’artista Retro in collaborazione con il laboratorio artistico laborArte di Cagliari è stata inaugurata ieri mattina. A Margine Rosso, oltre ai soci di Oikos e l’artista Retro, c’erano il sindaco Graziano Milia, il presidente del Parco di Molentargius Stefano Secci, l’assessora alle Periferie Tiziana Cogoni e l’artista Manu Invisible.

«Ringraziamo per questa iniziativa che da la possibilità di pubblicizzare il parco e ringrazio Oikos e il Comune che di questo parco è uno dei soci più importanti» ha detto Secci, «la collaborazione con le associazioni è fondamentale».

Secci ha ricordato come sarà migliorata la fruibilità del parco con lavori nell’area bambini di via Don Giordi, con nuovi giochi e aree fitness e l’introduzione di una fitta piantumazione per ombreggiare oltre al grande progetto di ristrutturazione delle saline.

Il sindaco Graziano Milia ha auspicato che, «il governo regionale passando di qui e guardando questo murale, si metta una mano sulla coscienza per pensare seriamente al futuro del parco». Perché, «il parco del Molentargius è una ricchezza incredibile. Ogni tanto penso che abbiamo una fortuna inimmaginabile ad averlo, ma così come è strutturato non funziona. Funziona grazie a Stefano Secci, grazie ai volontari ma ha bisogno di una strutturazione». Pensiamo solo che «lì dentro operano otto guardie forestali che si devono occupare anche di Monte Urpinu e di Santa Gilla e poi ci meravigliamo che scoppiano gli incendi. La Regione deve decidere di investire sul parco per salvaguardarlo e tutelarlo».

Emozionato l’artista Retro che ha spiegato l’opera evidenziando l’uso, «delle bombolette spray e dei pennelli. I fenicotteri sono volutamente contro luce in modo da renderli più visibili».

E si può stare certi che tutti quelli che passeranno per il Poetto vedranno il nuovo murale che si affianca a quello già creato da Manu Invisible. «Un sogno che si realizza» ha detto Zaira Pitzalis di Oikos, «creare qualcosa che rimanga nel tempo».

