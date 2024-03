Parco di Molentargius, ripulito e dragato un canale di deflusso del Bellarosa Minore  

È stata ripristinata la funzionalità idraulica del canale di deflusso del Bellarosa Minore all'interno del parco di Molentargius. A eseguire i lavori, dopo il protocollo siglato lo scorso anno con l’Ente che gestisce l’area umida, è stato il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale. L’accordo ha così permesso, a gennaio e a febbraio, di avviare un intervento straordinario per la pulizia della vegetazione sulle sponde del canale e il dragaggio del fondo dello stesso attraverso l'impiego dei mezzi e delle squadre del Cbsm.

«Con questi lavori abbiamo migliorato il flusso di scarico delle acque dolci del Bellarosa minore», ha detto Efisio Perra, presidente del Consorzio. «L’obiettivo del Consorzio è garantire la collaborazione istituzionale con altri Enti e ribadire in questo modo quelle che sono le funzioni e le competenze dell’Ente. Pur non trattandosi di attività prettamente istituzionali, il nostro intento è comunque portarle avanti per garantire e rafforzare la nostra volontà di collaborare con il territorio».

Gli interventi di manutenzione al parco riprenderanno a partire da settembre. «Le esigenze del parco sono cresciute. La bonifica del Bellarosa minore ha dato modo di ampliare la collaborazione con il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, la collaborazione tra enti pubblici è una modalità positiva di operatività utile alle comunità locali», ha aggiunto Stefano Secci, presidente Parco Molentargius.

