Parco di Molentargius e cultura, a Quartu cinque notti di fine estate 

Un progetto artistico che attraversa i diversi linguaggi della musica, della danza, della letteratura e del teatro, in scena da giovedì 28 agosto a giovedì 11 settembre nella spettacolare cornice del Parco Molentargius Saline, in un nuovo spazio all’aperto, un palcoscenico di grande bellezza dove cultura e natura si intrecciano.

La Fondazione

Arriva la prima edizione di Quartu Cultura Festival, che fiorisce dopo gli oltre 680 appuntamenti organizzati lo scorso anno su tutto il territorio, a cura della Fondazione Quartu Cultura, costituita da rappresentanti del Comune e dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, con l’obiettivo di rilanciare gli itinerari del sapere e gestire il patrimonio culturale, in particolare il Teatro comunale “Il Nuovo” di prossima apertura.

«La cultura rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita di una comunità», dice il sindaco Graziano Milia, presidente della Fondazione. «La neonata Fondazione intende dare ulteriore sostegno e vigore all’humus, al fermento culturale della città, con l’ambizione che possa affermarsi come una meta culturale d’eccellenza per un pubblico sempre più ampio e variegato».

Dice lo scrittore Giovanni Follesa, vicepresidente della Fondazione: «Il Festival, che nasce grazie all’ospitalità dell’ente Parco del Molentargius, vuole essere anche un percorso di avvicinamento all’inaugurazione del Teatro. L’obiettivo è avere a Quartu uno spazio dove “abitare” la cultura».

Il cartellone

In tra gesto artistico e magia della natura, le cinque notti di fine estate al Parco di Molentargius accendono i riflettori su arte e danza, reading letterari e musica, teatro e perfomance d’autore. Un attraversamento di emozioni al via giovedì 28 agosto con l’eclettica attrice e cantante Petra Magoni & Arké String Quartet in scena con “Subversion”; il 30 agosto, in scena il violinista e direttore d’orchestra Fabio Biondi in concerto con l’ensemble barocca Europa Galante.

Il 3 settembre, ecco gli attori Tullio Solenghi ed Elena Pau e il reading a due voci “Passavamo sulla terra leggeri” (di Sergio Atzeni) a cura di Rossana Copez, con le musiche del maestro Alessandro Nidi; il 6 settembre arriva la star del flamenco Sergio Bernal, il più importante e famoso ballerino spagnolo e il suo “Sergio Bernal-Una noche di flamenco”.

Gran finale, giovedì11 settembre, con la “principessa del jazz” Aziza Mustafa-Zadeh, cantante, pianista e compositrice azera, tra i più grandi talenti della fusion-jazz accompagnata dal giovane Ramiz-Han al pianoforte, suo figlio, che dall'età di 7 anni ha iniziato a esibirsi in concerto con la madre come solista e anche in trio.

Nel marzo 2025, ha eseguito un complesso concerto jazz per pianoforte e orchestra di Vagif Mustafa-Zadeh e ha debuttato a Parigi al Trianon, al SaazBuzz Jazz Festival.

A presentare la prima e l’ultima serata del Festival, la giornalista Francesca Figus. (red. spe.)

