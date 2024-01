Parco di Is Olias,  la casupola concessa a una cooperativa 

«Il parco naturalistico Is Olias avrà finalmente nuova vita». Lo annuncia Matteo Caboni, 40 anni, affiancato dai suoi soci Gabriele Casu, Nicola Sanna, Genny Manca ed Enrico Mereu. La loro cooperativa, Soul of Sardinia, nasce come un gruppo di professionisti che coniuga competenze nell'ambito ambientale e turistico, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere le bellezze naturali della Sardegna. La concessione ottenuta rappresenta il punto di partenza per un progetto ambizioso, che coinvolgerà la trasformazione della casetta posta al centro del parco in un vero e proprio punto di riferimento.

Il Comune di Capoterra, attraverso un recente bando, ha assegnato alla cooperativa Soul of Sardinia la gestione per due anni della suggestiva casetta situata al centro della Comunità montana. «Il progetto, ispirato all'idea di un approccio partecipato, mira a coinvolgere attivamente tutte le realtà presenti a Capoterra», spiega Caboni, «siamo onorati di aver ottenuto la gestione di questo spazio unico. L’immobile rappresenta il punto di partenza ideale, l'obiettivo è creare un centro escursioni che rispecchi le esigenze e le aspirazioni di tutti, affinché diventi un luogo di aggregazione e di valorizzazione del nostro territorio». (m. p.)

