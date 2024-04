Parco dell’ex cimitero, erba sempre più alta 

Il parco dell’ex cimitero di Monserrato, inaugurato a metà dicembre, piace a tutti. Negli ultimi mesi, però, è stato preso di mira dai vandali e dagli incivili che lasciano cartacce per terra nonostante siano presenti numerosi cestini, anche differenziati. Ora gli abitanti nella zona lamentano che l’erba del prato in diversi punti cresce a dismisura, anche attorno ai tavoli da picnic di legno. La richiesta unanime è che si intervenga per potare l’erba quanto prima, in modo tale da potersi sedere sulle panche dei tavoli con comodità.

