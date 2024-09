Parco delle ambulanze, mattonelle sconnesse: «Subito un intervento» 

È caduta rovinosamente a terra mentre passeggiava nel parco delle ambulanze di Su Planu, nel cuore del quartiere selargino. Protagonista un’anziana che vive nel rione, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze fisiche, ma resta il problema delle mattonelle sconnesse nel parco e dei pericoli che corre chi lo frequenta quotidianamente. «Ho segnalato i rischi del parco da tempo», le parole del capogruppo del Pd Omar Zaher in Consiglio comunale. «Stavolta è caduta una signora, ma non è la prima volta che succede. Non possiamo aspettare che si verifichi qualche tragedia, chiedo per l’ennesima volta un intervento urgente per sistemare la pavimentazione del parco». Richiesta rivolta ai banchi della Giunta.

«Ovviamente non può che dispiacerci quanto accaduto e restiamo a disposizione della signora qualora fosse necessario», la risposta del sindaco Gigi Concu. «Ma già da ora possiamo assicurare che abbiamo trovato le risorse necessarie per intervenire su alcune strade e marciapiedi dissestati, si procederà ovviamente per priorità». Il riferimento è ai fondi stanziati in bilancio per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali in città e nei rioni satellite, da Su Planu a Is Corrias, compresa la borgata Santa Lucia: 400mila euro in tutto che serviranno per progettare gli interventi e realizzare il restyling dei marciapiedi, partendo da quelli più dissestati e pericolosi. In cima all’elenco ci sono sicuramente quelli di viale Trieste, ma anche in via San Marco e via Petrarca.

