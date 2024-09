Parco dell’Asinara: l'isola più protetta d’Italia 

Riserva di biodiversità, il Parco nazionale dell’Asinara è principale artefice della via italiana per la tutela della natura contro i cambiamenti climatici. «Dai primi dati Ispra sullo studio dell’habitat e le pressioni su specie nell’isola-parco, rispetto ai fenomeni sull’innalzamento dei livelli del mare, l’Asinara presenta una formazione geologica unica al mondo, e considerando la composizione della sua superficie terrestre e marina, con le sue specie animali e vegetali, risulta il parco più protetto rispetto a tutto il contesto delle aree marine protette che sono state oggetto di analisi in Italia e non solo». Così Maria Siclari, direttore generale dell’Ispra, dal 9 settembre all’Asinara, dove si è appena conclusa la scuola estiva di Geomorfologia, Ecologia e Biologia in ambiente marino e insulare, organizzata dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca ambientale in collaborazione con l’Università di Chieti-Pescara e la Sapienza di Roma. Per una settimana 50 studenti e una ventina di docenti provenienti da numerose Università ed Enti di ricerca italiani, hanno rivoltato l’isola parco. «L’Asinara è un habitat fantastico - aggiunge Maria Siclari - un mosaico di ambiente naturale con una combinazione straordinaria di fattori biologici, chimici e fisici». Ispra consegnerà la Carta geologica dell’Asinara ad aprile 2025. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA