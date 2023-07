Parco della pineta, nuovo asfalto colorato di rosso 

Con i fondi del “Patto per il sud”, finanziati nel 2016, sta per essere ultimato il primo lotto dei lavori all’ingresso della pineta di Sinnai dove nei giorni scorsi è stata realizzata la posa del tappeto stradale colorato sulla strada di accesso. È stata una scelta dell'amministrazione di allora, destinare queste risorse messe a disposizione dalla città metropolitana (400mila euro) proprio per riqualificare l’ingresso al polmone verde.

Nella sua relazione in Consiglio comunale, a Sinnai, l’assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai, ha ricordato che l'intervento mirava alla messa in sicurezza di piccole frane ai bordi della strada, alla rivisitazione della viabilità ancora in fase di definizione, alla sistemazione di alcune aree relax e alla realizzazione di un percorso tra gli alberi verso l'area ristoro all’interno della pineta. Seguirà ora la posa di alcuni nuovi arredi e il posizionamento di una fontanella. «Con altri 400mila euro arrivati di recente col Pnrr - ha chiuso Cappai - è prevista la riqualificazione dell’impianto di illuminazione e la creazione di una nuova piccola area per lo sport, dedicata alla corsa a ostacoli».

Presto si dovrà decidere se chiudere o meno alle auto l’accesso alla pineta. L’esponente di Sinnai libera, Aldo Lobina ha chiesto che si prenda in considerazione l’ipotesi di «chiusura alle auto, restituendo il sito agli anziani e ai bambini e ai pedoni in genere. Con accesso assicurato comunque alla Forestale e ai mezzi di soccorso». (r. s.)

