Parco della pace, nuovi giochi 

Sono iniziati i lavori di manutenzione, ordinarie e straordinarie, del “Parco della pace”, di fronte al municipio di Uta. Verranno sistemati i giochi già esistenti e sostituiti quelli obsoleti o danneggiati. Non solo il Parco della pace: il Comune è pronto anche a sistemare l’area del parco di piazza Paolo VI, nei pressi delle case popolari, dove saranno installati di uno scivolo, giochi a molla, altalene e giostre.

«Sono soddisfatto di questi interventi che dovrebbero finire entro un mese», dice l’assessore Graziano Meloni. «Le famiglie hanno un punto di riferimento importante per poter permettere ai ragazzi di giocare all’aperto, insieme ai loro amici e, ribadisco, che i bambini rimangano il più possibile lontano dagli strumenti tecnologici come cellulari e tablet. Questo sarà un modo per vivere il paese all’area aperta sviluppando l’esercizio fisico e i rapporti tra di loro». (l. e.)

