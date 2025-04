Parco della musica  Easter Experience 

Da domani a lunedì di Pasquetta, il Parco della musica di Cagliari accoglie l’Easter Experience un viaggio gastronomico a base di street food in arrivo da dalla cucina argentina, brasiliana e giapponese nonché da quelle nostrane come quelle pugliesi e siciliane. Non solo cibo ma anche tanti spettacoli.

Il programma inizia sabato alle 18 con le melodie acustiche del live di Andrea Deiana Porcu, perfette per accompagnare un aperitivo serale. Domenica , giorno di Pasqua, a partire dalle 11 l’atmosfera si animerà con il DJ set resident, che offrirà una selezione di successi revival e contemporanei. Lunedì 21 di Pasquetta, sempre dalle 11 dj set di musica latinoamericana e lo spettacolo “Ride Gorilla” del batterista Luca Martelli (nella foto) , un artista celebre al pubblico sardo per la sua energia contagiosa.

